“La città del libro” | luogo elegante e raffinato a due passi dalla Capitale | famosa nel mondo per le ciambelle al vino

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 9 marzo 2024) E’ conosciuta anche con l’appellativo di “del”. Siamo ai Castelli Romani, zona di borghi meravigliosi, cultura e buon cibo. In questaè possibile perdersi in incantevoli atmosfere: e, cosa più importanti, siamo vicini a Roma. Interno della chiesa abbaziale di Santa Maria a Grottaferrata (ilcorrieredellacitta.com)Quando si parla dei Castelli si va a colpo sicuro.buona tavola, agli itinerari storici, passando per i bellissimi parchi e aree verdi. La meta ideale, insomma, per chi decide di evaderequotidianità frenetica dellae ritrovare un po’ di pace a contatto con la natura. Il tutto riscoprendo storie del passato abbinando al nostro viaggio piatti tipici della tradizione con l’immancabileche rende famoso proprio queste zona. ...