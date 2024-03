La cattura della poiana | “Voleva difendere il suo territorio”

(Di sabato 9 marzo 2024) Pieve a Nievole, 9 marzo 2024 – "Perre laabbiamo improvvisato: un cappello con dei lacci e un'altrausata per attirare l'attenzione e la missione è andata a buon fine". Ha ricevuto una vera e propria standing ovation Fabio Bonciolini, il falconiere di Pieve a Nievole resosi protagonista, insieme al collega Alessio Galli,del rapace che da giorni aveva messo in apprensione il paese di Grassina. Applausi e complimenti da tutti gli spettatori di una mattinata davvero particolare. Grassina, le fotoDopo il sopralluogo avvenuto due giorni fa, il falconiere Bonciolini alla seconda uscita è riuscito a riportare la quiete a Grassina,ndo la ...

