La casa di Federica Pellegrini: com’è arredato l’appartamento della campionessa: Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno condiviso spesso sui loro profili social scorci della loro casa di Verona, soprattutto nel corso della gravidanza ...fanpage

Immensa Federica Brignone! Vince lo slalom Gigante di coppa del mondo ad Aare, in Svezia: Incredibile rimonta di Federica Brignone che vince il Gigante di Are ... ha ribaltato il verdetto con 33 centesimi di vantaggio sulla padrona di casa . Pazzesca la prestazione della Brignone ...rtl

Gigante ad Are, Brignone è strepitosa: vince la gara e fa il podio numero 26 in carriera: In casa Italia si festeggia anche il quarto posto di Marta Bassino ... Il trionfo nel gigante (undicesimo in carriera) di Are, il primo sulla pista svedese, permette a Federica Brignone di salire a ...ilfaroonline