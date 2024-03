Kvaratskhelia non basta | al Maradona Napoli-Torino 1-1

(Di sabato 9 marzo 2024) Il georgiano porta in vantaggio gli azzurri, poi la risposta di Sanabria in rovesciata- Un punto a testa che fa sorridere soltanto i granata. Finisce 1-1 il match tra, decisive le reti messe a segno dae Sanabria nel secondo tempo. Ottavo pareggio stagionale per

Kvaratskhelia - non è escluso l’addio a fine stagione. La Gazzetta dello Sport – Kvaratskhelia , non è escluso l’addio a fine stagione : lo conferma l’agente L’edizione odierna del quotidiano, ha posto ... (Leggi)

Calcio Napoli - non basta Kvaratskhelia : 1-1 col Torino. Tutti i dati sono a favore del Calcio Napoli tranne il risultato. La terza vittoria consecutiva in campionato non arriva. La rincorsa alla Champions diventa ... (Leggi)

Napoli-Torino 1-1 - Kvaratskhelia non basta : solo pari per Calzona. Il bicchiere a metà. Il Napoli non va oltre il pari con il Torino e frena la sua rincorsa alla zona Champions. Non è basta to un super Kvaratskhelia per ... (Leggi)

TWEET - Rosa Petrazzuolo: "Pareggio per il Napoli col Torino in una partita faticosa": "Pareggio per il Napoli contro il Torino al Maradona in una partita faticosa dalle continue interruzioni. In gol Kvaratskhelia, artefice di una bella prestazione, ma poco dopo è arrivato il pareggio d ...napolimagazine

Napoli-Torino 1-1, Kvaratskhelia non basta: solo pari per Calzona: Il bicchiere a metà. Il Napoli non va oltre il pari con il Torino e frena la sua rincorsa alla zona Champions. Non è bastato un super Kvaratskhelia per centrare la terza vittoria ...ilmattino

Napoli-Torino 1-1, le pagelle di IamNaples.it: occasione sprecata: Il Napoli non riesce a conquistare la terza vittoria consecutiva contro il Torino ed esce dallo stadio Maradona con un 1-1 difficile da digerire. Al ...iamnaples