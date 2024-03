Kid Lost | vince “Nuova Scena” su Netflix | premiato nella sua cittadina

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 9 marzo 2024) Kidriceve onoreficenza da parte del Sindaco di Qualiano:sua citta. Ha da poco vinto NuoviasuLa sala consiliare del Comune di Qualiano è stata testimone di un momento memorabile, ricco di emozioni e di talento, durante la cerimonia organizzata per celebrare il giovane artista locale Graziano Landolfi, meglio conosciuto come “Kid”. Quest’ultimo ha recentemente conquistato il cuore del pubblico e della critica,ndo il prestigioso talent show “”, e ottenendo l’opportunità di essere protagonista in un palinsesto dedicato ai rapper su. La cerimonia, presieduta dall’assessore agli eventi, Onofaro, e dal sindaco De Leonardis, ha visto la ...