(Di sabato 9 marzo 2024) Come sta davvero? E quando tornerà a farsi vedere in pubblico?. Nonostante le rassicurazioni, piuttosto esigue, della famiglia reale, in Gran Bretagna (e non solo) ci...

Nonostante sia ancora convalescente, nuove foto di Kate Middleton sono state pubblicate sul suo profilo X ufficiale per celebrare la Festa della Donna. In realtà si tratta di immagini che risalgono ... (dilei)

La principessa del Galles si starebbe rimettendo in forze molto lentamente e questo l’avrebbe fatta sprofondare in una crisi che solo i suoi figli riuscirebbero ad alleviare (ilgiornale)

Kate Middleton e la foto in auto: spunta la teoria di una sosia. Lo zio parla al Gf Vip (inglese): «Sta ricevendo le migliori cure del mondo»: Come sta davvero Kate Middleton E quando tornerà a farsi vedere in pubblico. Nonostante le rassicurazioni, piuttosto esigue, della famiglia reale, in Gran Bretagna (e non solo) ...ilmessaggero

Kate Middleton, è crisi: "Triste, non si è ripresa". E spunta la sosia: La principessa del Galles non si mostra in pubblico e non sarebbe ancora al top. E gli inglesi sono preoccupati ...corrieredellosport

Kate Middleton, suo zio eliminato dal GF Vip dopo pochi giorni di permanenza: Grande Fratello Vip britannico, tra i concorrenti figura lo zio di Kate Middleton: l'eliminazione in tempi record.notizie