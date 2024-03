Kaladze | “Milan | l’Europa League salverebbe la stagione Quasi come nel 2007”

Kakhaber Kaladze , ex difensore del Milan, dice la sua su come il Diavolo potrebbe tornare ai fasti di un tempo che fu. Le sue parole (pianetamilan)

Kakhaber Kaladze, ex difensore del Milan, non perde occasione per parlare del suo amore per i colori rossoneri. Così alla Gazzetta dello Sport (pianetamilan)