Kaladze | “Inter fortissima Può vincere Scudetto e Champions League”

LIVE PRIMAVERA - Inter-Juve 1-1, via al secondo tempo! Due novità per Chivu: dentro Quieto e Alexiou: 14.02 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Inter-Juve! 14.01 - Due cambi per Chivu all'Intervallo: dentro Quieto e Alexiou per Kamate e Matjaz. ------ 13.48 - Partenza ...fcinternews

LIVE PRIMAVERA - Inter-Juve 1-1, 1' di recupero per chiudere il primo tempo: 46' - Assegnato 1' di recupero. 45' - Non trova la giusta fortuna il bel cross messo in area da Aidoo. L'Inter resta comunque in proiezione offensiva guadagnando ...fcinternews

“Prendi il nuovo Sheva”, sentite l’ex Milan: consiglio a Ibrahimovic: Ne è consapevole anche Kakhaber Kaladze, che ha tessuto le lodi dell’allenatore ... Serve molto lavoro per ricreare una società forte e recuperare il terreno che separa dall’Inter. E’ la missione dei ...spaziomilan