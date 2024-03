Juventus | la teoria di Allegri in conferenza | “non può vincere sempre una sola squadra”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 9 marzo 2024) E’ vigilia di campionato in casacon il chiaro obiettivo di tornare al successo dopo le ultime prestazioni deludenti. Laè in campo per prepara la difficile partita contro l’Atalanta di Gasperini e il tecnico Massimilianosi è presentato instampa. “In questo momento della stagione i punti sono molto pesanti e giochiamo contro unain lotta per i primi quattro posti. A Napoli abbiamo fatto una buona partita, ma non abbiamo portato punti. Domani dobbiamo fare un’ottima gara e cercare di fare risultato”. “Siamo dispiaciuti perché in questo mese abbiamo lasciato per strada diversi punti. Siamo nella parte finale della stagione. Siamo secondi e stiamo lottando per uno dei primi quattro posti e siamo in semifinale di Coppa Italia. Gli obiettivi che ci eravamo ...