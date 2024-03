Juventus-Atalanta | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

(Di sabato 9 marzo 2024)è una partita valida per la ventottesima giornata diA e si gioca domenica alle 18:00:, diretta tv,. Nel giro di un mese lasi è ritrovata a -15 da quell’Inter a cui aveva risposto colpo su colpo durante la prima prima della stagione, vedendo tramontare in fretta il sogno scudetto. La priorità dei bianconeri adesso deve essere quella di difendere il secondo posto dall’assalto del Milan, che dopo l’ultima giornata ha si è portato a -1, ma sopratutto ritrovare le certezze perdute. Dal pareggio con l’Empoli di fine gennaio la squadra di Massimiliano Allegri ha collezionato a malapena 4 punti, frutto del 2-2 con il Verona e del successo ottenuto all’ultimo respiro con il Frosinone ...

Bergamo, 9 marzo 2024 – L’ Atalanta domenica pomeriggio alle 18 cerca punti per la corsa Champions all’Allianz Stadium di Torino, in casa della Juventus , dove è imbattuta ormai dal 2018. Dea alla ... (sport.quotidiano)

“McKennie è recuperato e oggi ha lavorato con la squadra, Alacaraz è fuori, Vlahovic squalificato e Rabiot dovrebbe rientrare la prossima settimana, ma abbiamo i giocatori giusti per affrontare ... (sportface)

Juventus-Atalanta, Allegri: "Fin qui abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati": Domenica alle ore 18 sarà Juventus-Atalanta all’Allianz Stadium. I ragazzi di Max Allegri sono chiamati ad un test complicato; la squadra di Gasperini è in lotta in campionato per le posizioni europee ...informazione

Juventus - Allegri: "Al momento gli obiettivi sono raggiunti": "Entriamo nella parte finale, l'obiettivo era arrivare a marzo nelle migliori condizioni: siamo in lotta per i primi quattro posti e siamo in semifinale di coppa Italia quindi momentaneamente gli obie ...napolimagazine

Tuttosport – Juve, presto il cambio panchina I nomi per il post Allegri: All’Allianz Stadium, i ragazzi di Max Allegri ospiteranno l’Atalanta per una sfida fondamentale per gli ... Gasperini è stato più volte accostato alla panchina della Juventus ma, specifica il ...mondonapoli