Juventus-Atalanta | Gasperini ne convoca 23 Squalificato Holm

(Di sabato 9 marzo 2024) Zingonia. Manca solo lo squalifcato Emilnell’elenco deiti di Gian Pieroin occasione della sfida in programma domenica (10 marzo, ore 18) che vede impegnata l’contro laall’Allianz Stadium. Lo svedese è arrivato a quota 5 cartellini gialli e dovrà scontare un turno di stop: salvo sorprese, ci sarà Zappacosta a occupare il posto sulla corsia di destra, in ballottaggio con Hateboer che spera di giocarsi le sue carte. Rispetto alla partita contro lo Sporting torna anche José Palomino, assente a Lisbona in quanto non inserito nella lista Uefa. Resta integrato con la prima squadra Paolo Vismara, in sostituzione dell’infortunato terzo portiere Francesco Rossi, ancora alle prese con un fastidio muscolare che lo sta tenendo fermo da una decina di giorni. Il titolare ...