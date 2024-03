Juventus-Atalanta | Allegri | “Fin qui abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 9 marzo 2024) “McKennie è recuperato e oggi ha lavorato con la squadra, Alacaraz è fuori, Vlahovic squalificato e Rabiot dovrebbe rientrare la prossima settimana, mai giocatori giusti per affrontare questa partita contro una squadra fisica, tecnica e che non battiamo in casa da cinque anni. Se è decisiva? Assolutamente no”. Lo ha detto il tecnico della, Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’, in programma domani alle 18 all’Allianz Stadium. “Le assenze non pesano, domani Milik farà molto bene erecuperato Kean – aggiunge -. Dobbiamo vedere le cose in maniera positiva”. “In questo momento della stagione i punti sono molto pesanti e giochiamo contro una squadra in lotta per i primi quattro posti – spiega-. A Napoli ...