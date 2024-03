Juventus | Allegri | 'McKennie in gruppo | se sta bene può partire titolare Futuro? E' secondario in questa fase'

(Di sabato 9 marzo 2024) Settimana difficile in casa, da smaltire la sconfitta di Napoli e da ricostruire il centrocampo che ha perso pure Carlos Alcaraz. In...

“McKennie è recuperato e oggi ha lavorato con la squadra, Alacaraz è fuori, Vlahovic squalificato e Rabiot dovrebbe rientrare la prossima settimana, ma abbiamo i giocatori giusti per affrontare ... (sportface)

E’ vigilia di campionato in casa Juventus con il chiaro obiettivo di tornare al successo dopo le ultime prestazioni deludenti. La squadra è in campo per prepara la difficile partita contro ... (calcioweb.eu)

Allegri “Percorso fin qui ok, Champions fondamentale” La Nuova Sardegna: "McKennie ha fatto tutto l'allenamento con il gruppo, è a disposizione: se sta bene, partirà titolare": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia il rientro dell'americano per la sfida ...informazione

Juventus - Allegri: "Al momento gli obiettivi sono raggiunti": "Entriamo nella parte finale, l'obiettivo era arrivare a marzo nelle migliori condizioni: siamo in lotta per i primi quattro posti e siamo in semifinale di coppa Italia quindi momentaneamente gli obie ...napolimagazine

TJ - Allegri: “Domani dobbiamo fare risultato. McKennie recuperato. Rabiot rientra la prossima settimana”: Tra poco Massimiliano Allegri sta parlando in conferenza stampa alla vigilia ... soprattutto contro una squadra fisica. E soprattutto la Juventus non batte in casa l'Atalanta da 5 anni".tuttojuve