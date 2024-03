Judo | al Grand Prix di Linz Asia Avanzato piazza la quinta posizione

(Di sabato 9 marzo 2024)– Sfiora il podio aldi. L’Azzurra delTricolore, nel peso dei 48 kg, siai piedi del podio nella finale per la medaglia di bronzo. Nel Torneo che vede la partecipazione di oltre 500 atleti, da 78 nazioni, l’atleta della Nazionale Italiana ha fatto un’ottima gara. Nella giornata di oggi, in gara Flavia Favorini ed Antonietta Palumbo nei 63 kg, Irene Pedrotti nei 70 kg, Leonardo Valeriani nei 73 kg, Antonio Esposito e Bright Maddaloni Nosa neli 81 kg. Il racconto della gara – fijlkam.it Una volata fino alla semifinale per l’atleta romana che ha superato la statunitense Suzuki e le brasiliane Ferreira e Lima, fermandosi poi di fronte a Wakana Inagaki (Jpn) e, nella finale per il bronzo, con l’olandese Amber ...

