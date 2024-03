Jannik Sinner | la smorzata di dritto annichilisce Kokkinakis | un colpo pazzesco | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Una perfetta macchina da tennis: semplicemente. Ormai non sbaglia più una partita: l'altoatesino all'esordio agli Indian Wells si è sbarazzato di Thanasi, battuto 6-3, 6-0 in un'ora di gioco. Dopo un inizio un poco difficile una partita quasi impeccabile, quella dell'azzurro: si tratta della tredicesima vittoria su 13 partite disputate in questo 2024, anno fino ad ora magico e in cuiha vinto il suo primo slam, gli Australian Open, nella leggendaria finale contro Daniil Medvedev. Al secondo turno agli Indian Wells, trofeo Atp 1000 che può valere ail secondo posto assoluto nella classifica Atp, incontrerà il tedesco Struff. Sulla carta, un match semplice per l'azzurro. Ma torniamo alla partita contro. Già, perché ...