Jake Dixon vola dalla moto | incidente spaventoso | l’inglese non correrà il Gp del Qatar di Moto 2

(Di sabato 9 marzo 2024) Durante le Fp3 dellaè stato autore di una caduta spaventosa. Il pilota britannico non ha riportato fortunatamente gravi conseguenze, ma nonil Gp di Lusail.

Caduta spaventosa in Qatar, sbalzato via dalla moto: il volo è impressionante: Incidente che poteva essere terribile a Lusail durante le prove, il pilota decolla letteralmente per poi atterrare su schiena e gambe: le condizioni ...tuttosport

Terrore a Lusail in Moto 2: caduta spaventosa per Dixon VIDEO: Attimi di paura in Moto2. Jake Dixon, pilota dell' Aspar Team, è stato protagonista di una rovinosa caduta alla curva 13 del circuito di Lusail, nel corso delle prove libere del Gran Premio del Qatar.corrieredellosport

Il video della terribile caduta di Jake Dixon nella Moto 2: Brutta caduta per Jake Dixon durante le prove libere della Moto2 a Lusail, in Qatar. Il pilota britannico è stato sbalzato dalla moto e dopo un volo di diversi metri è ricaduto violentemente al suolo.video.corriere