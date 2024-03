Ivan D’Amore | poliziotto ed ex candidato FDI | arrestato per sfruttamento di prostituzione

(Di sabato 9 marzo 2024) Arrestati in flagranza dagli agenti della Squadra Mobile di Treviso– 32 anni,residente a Preganziol e già sospeso dal servizio all’aeroporto di Tessera – e Merceby Primera Morales, 50enne colombiana, accusati di gestione edella. I due da mesi guadagnavano grosse somme affittando case a una quindicina di prostitute.– coordinatore di Fratelli d’Italia a Preganziol, dove si eraalle Comunali del 2019 con manifesti con i quali sosteneva la lotta contro la– è fuori dal partito dal 2022. Dopo gli interrogatori di garanzia, è stato rilasciato con obbligo di firma e il mantenimento dell’accusa di favoreggiamento. Al gip avrebbe ammesso di sapere che le ospiti degli ...

