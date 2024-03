IV Domenica di Quaresima commento al Vangelo secondo Giovanni 3 | 14-21

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 9 marzo 2024) «In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna». Il brano evangelico di questa IVdi(Laetare) si apre con questa affermazione molto forte di Gesù. Il popolo in cammino alza lo sguardo lì dove c’è la vera salvezza. L’Antico Testamento, l’antica alleanza, apre la strada al Nuovo Testamento, alla nuova ed eterna alleanza. L’episodio citato da Gesù richiama la continua e costante ingratitudine del popolo d’Israele: «Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: “Perché ci avete fatti uscire dall’Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c’è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero”. Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti velenosi i quali mordevano la gente e un ...