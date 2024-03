Italia-Scozia | trionfo al Sei Nazioni? Come sorprendono Giorgia Meloni in tribuna | le foto clamorose | Guarda

(Di sabato 9 marzo 2024) C'è anche il presidente del Consiglioallo stadio Olimpico oggi 9 marzo per assistere alla partita, valida per il torneo Seidi rugby. La premierè arrivata poco prima dell'inizio del match. E si è seduta inmostrano questepubblicate da Lapresse. "Per chi tifa l', sianazione chenazionale di rugby è un'emozione particolare e sono molto contenta di quello che ho provato in questa giornata. Voglio veramente ringraziare questa squadra straordinaria che ha combattuto fino all'ultimo regalandoci tanto cardiopalma, ma anche tanto tanto entusiasmo", ha detto la premiera No ...

storica vittoria dell’Italia al Sei Nazioni di Rugby battendo in rimonta la Scozia . Undici anni dopo l’ultima volta gli azzurri tornano ad ‘espugnare’ l’Olimpico e riescono a vincere contro gli ... (ilfattoquotidiano)

Storica vittoria dell’Italia del rugby al Sei Nazioni contro la Scozia, battuta 31-29 nella quarta giornata dell’edizione 2024. Gli azzurri non battevano gli scozzesi all’Olimpico da 11 anni. Gli ... (open.online)

Giorgia Meloni, giornata di sport e festa con l'Ital-rugby: "Simbolo di chi non si arrende": è scesa negli spogliatoi dello Stadio Olimpico di Roma per festeggiare lo storico successo della nazionale di rugby che nel Torneo Sei Nazioni ha superato la Scozia per 31 a 29. Erano 11 anni che ...tgcom24.mediaset

Quesada: "L'Italia è una squadra di pazzi. Farà parlare di sé e finirà dove non è mai stata": La Premier Meloni nello spogliatoio festeggia con la squadra. Il c.t. dopo la vittoria sulla Scozia: "Per far emozionare i tifosi ci siamo messi tantissima pressione da soli". La gioia di Lynagh: "Vit ...gazzetta

Rugby, trionfo azzurro al Sei Nazioni. L’Italia batte la Scozia 31-29: L'Italia batte la Scozia 31-29 all’Olimpico nel Sei Nazioni di rugby e torna a vincere dopo 11 anni a Roma. L’Italia batte la Scozia 31-29 all’Olimpico nel Sei Nazioni e torna a vincere dopo 11 anni a ...lanotiziagiornale