Italia-Scozia | Sei Nazioni 2024 | impresa azzurra | anglosassoni ko!

(Di sabato 9 marzo 2024) La resistenza, stoica, nel finale ha permesso agli azzurri di vincere la sfida contro gli avversari. Erano undici anni che glini non s’imponevano in casa all’interno di questo torneo così affascinante. Adesso, finalmente, la grande gioia tanto attesa:, match valevole per il Sei, ha sorriso fortemente alla compagine guidata da Gonzalo Quesada che ha piazzato un successo quasi storico sul manto erboso dello Stadio Olimpico di Roma., Sei: le formazioni scese in campo (Credit foto – pagina Facebook Federazionena Rugby, FIR)LE FORMAZIONI:: Capuozzo, Lynagh (70? Mori), Brex, Meloncello, Ioane, Garbisi, Page-Relo (50? Varney), ...

Lynagh va a meta nella sua partita d'esordio Un'Italia superlativa batte in rimonta la Scozia, seconda in classifica al Sei Nazioni di rugby, e ritrova la vittoria all'Olimpico dopo 11 anni, e ... (sbircialanotizia)

Italia-Scozia: chi è l'uomo che sta cambiando il rugby azzurro col mito di Maradona: ha visto i ragazzi di uno straordinario Gonzalo Quesada battere la Scozia 31-29. L'Italia ha messo in campo tutto quello che aveva: il gioco, il talento, il cuore, la serietà. Perché una cosa va detta ...corrieredellosport

Allarme Dengue, in arrivo nuova circolare: intensificati controlli in porti e aeroporti: A quasi un mese dalla prima circolare sulla Dengue della direzione della Prevenzione del ministero della Salute - che innalzava l'allerta in porti e aeroporti in Italia - è in arrivo una seconda ...repubblica

Grande Italia al Sei Nazioni 2024, prima vittoria degli azzurri: battuta la Scozia 31-29: Prima vittoria dell'Italia al Sei Nazioni di rugby 2024. Gli azzurri allenato dal nel ct Quesada hanno battuto per 31-29 la Scozia. Partita emozionante, un segnale di continuità per i nostri che ...today