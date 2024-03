(Di sabato 9 marzo 2024) Impresa degli uomini di Quesada che sotto per quasi tutta la partita trovano il sorpasso nella ripresa e mantengono il vantaggio fino alla fine

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:10 OA Sport vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseguimento di serata. 17:09 La mano di Gonzalo Quesada inizia a farsi vedere, con ... (oasport)

Si è conclusa poco fa allo Stadio Olimpico di roma la sfida tra L’Italia e la Scozia , match valevole per il quarto turno del Sei Nazioni . Per L’Italia la caccia al primo successo stagionale, dopo il ... (oasport)

L'Italia batte 31-29 la Scozia e torna a vincere in casa nel Sei Nazioni dopo undici anni .Continua a leggere (fanpage)

Italia-Scozia 31-29 al Sei Nazioni di rubgy: epica rimonta azzurra: Impresa degli uomini di Quesada che sotto per quasi tutta la partita trovano il sorpasso nella ripresa e mantengono il vantaggio fino alla fine ...corriere

Rugby Italia Scozia, tifosi con cornamuse e kilt allo stadio Olimpico: Alle 15.15 allo Stadio Olimpico si gioca la partita del torneo di rugby 'Sei nazioni' che ha portato a Roma un colorato tifo scozzese per il ...sport.tiscali