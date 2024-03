Israele-Gaza | bombe su campo profughi Nuseirat | 10 morti

L'agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi (l' Unrwa ) sostiene che alcuni propri dipendenti , rilasciati a Gaza dopo essere stati detenuti dalle autorità israeliane, avrebbero segnalato e ... (ilgiornaleditalia)

(Adnkronos) – Almeno dieci civili palestinesi, compresi alcuni minori, sono morti in un bombardamento israeliano che ha colpito un'abitazione nel campo profughi di Nuseirat , nel centro della Striscia ... (periodicodaily)

Gaza: Sumar chiede a governo Sanchez di chiarire misura che intende adottare contro Israele: La piattaforma di sinistra spagnola Sumar ha chiesto al governo di Pedro Sanchez di chiarire quali misure intende adottare alla luce ...agenzianova

Chi vuole la guerra Le ambiguità, di fatto filo-Putin, di Conte e Salvini. Conversazione con Francesco Sisci con Giuseppe Rippa: “È indubbio che viviamo un periodo di turbolenza. Le guerre, l'Ucraina, la vicenda mediorientale, il progrom di Hamas, l’ingresso di Israele in Gaza e altre situazioni che si vanno sempre più ...agenziaradicale

MO, Landini: "Cessate il fuoco a Gaza e all'uccisione di innocenti e bambini": Noi siamo qui per dire in modo chiaro che nel contempo che chiediamo di difendere il popolo palestinese ci sia il riconoscimento del popolo di Israele e vogliamo la pace ... per la pace e il cessate ...notizie.tiscali