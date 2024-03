Irreperibile dal 1992 | preso latitante colombiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPer delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, si comunica che il 7.03.2024, nell’ambito dell’attività investigativa svolta dal Reparto Operativo – Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Napoli, dalla Squadra Mobile di Napoli e dal G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, in stretta collaborazione con più’ Uffici internazionali della D.E.A., presso l’aeroporto della città Porto, le autorità portoghesi hanno tratto in arresto il ricercatoR.G.O., destinatario dell’ordine di carcerazione S.I.E.P. n. 2664/2004 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali per il reato di cui all’art. 74 del d.p.r. 309/90. L’uomo,da circa 32 anni e condannato con sentenza definitiva alla pena di 15 anni di ...

Choc a Padova una donna è stata uccisa a coltellate . Il suo corpo è stato scoperto dalla mamma nell'abitazione di quest'ultima a Bovolenta, non distante da una caserma dei carabinieri. Si cerca il ... (ilgiornaleditalia)

Furibonda rissa in spiaggia di Rimini, tutti condannati ma non si trova chi staccò un dito a morsi: La notte tra il 6 e il 7 giugno 2022, in una violenta rissa sulla spiaggia di Rimini un giovane albanese siera ritrovato con la falange di un dito staccato da un morso. Oggi su quel fatto è arrivata l ...chiamamicitta

Scoperta Scioccante: Trovato Morto in Casa il 57enne che non ha partecipato al Funerale del Fratello: Cronaca Pescara - 07/03/2024 12:38 - Una tragedia nella tragedia ha colpito una famiglia residente a Pescara. Ieri mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in una palazzina di ...abruzzo24ore.tv

Incidenti a Cosenza, tre ultras irreperibili e pioggia di Daspo in arrivo per entrambe le tifoserie: Fissata l'udienza di convalida per gli otto tifosi arrestati. Falle nel servizio di ordine pubblico: i questori di Cosenza e di Catanzaro a rapporto dal capo della Polizia Proseguono a ritmo serrato ...calabria7