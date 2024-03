Irlanda boccia referendum per Costituzione ' meno sessista'

(Di sabato 9 marzo 2024) Inè stato sconfitto il doppiosulla ridefinizione del ruolo della famiglia e delle donne nella. "Penso che sia chiaro - ha reso noto il primo ministro Leo Varadkar - che i duesull'emendamento sulla famiglia e sull'emendamento sull'assistenza siano stati sconfitti". Il primo quesito proponeva di allargare il concetto di "famiglia fondata sul matrimonio" inserito nelladel 1937 a ogni forma di "relazione duratura" e di "convivenza fra coppie o con i figli"; mentre il secondo puntava a eliminare l'articolo che fissa come un dovere "la cura domestica" da parte della donna.

Il Tribunale civile di Roma boccia la prima causa contro lo Stato italiano per inazione climatica: A quasi tre anni dall’avvio della prima causa "Giudizio universale" avviata contro lo Stato italiano per inazione sulla crisi climatica in corso, il primo ...greenreport

