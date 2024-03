Iran | ballano in piazza per l’8 marzo e pubblicano il video sui social | arrestate due ragazze

(Di sabato 9 marzo 2024) Duesono statea Teheran ieri 8dopo aver diffuso suiunin cui ballavano in strada per festeggiare la Giornata internazionale dei diritti delle donne e il Capodannoiano che inizierà il 20inTajrish della capitale dell’. Le due giovani, che si erano vestite da Haji firuz – un personaggio fittizio del Folcloreiano che appare per le stradeiane qualche giorno prima del Capodanno -, sono state tacciate di «comportamento contrario alle normei» e quindi. Non è la prima volta che accade un episodio del genere. A2023, cinque...

