Iran | ballano in piazza per l’8 marzo | arrestate due donne

(Di sabato 9 marzo 2024) Due giovanisono statea Teheran dopo che un video sui social le ha mostrate mentre ballavano in strada per la Giornata della donna e per festeggiare il Capodannoiano, che inizierà il 20, inTajrish, a nord della capitale. Le due ragazze si sono vestite come Haji Firouz, un personaggio tradizionale che indossa abiti rossi, canta e balla per le strade ogni anno nei giorni precedenti il Capodanno per celebrare la ricorrenza. Sono state accusate di “comportamento contrario alle norme sociali”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

