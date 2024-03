“Io | paziente oncologica | delusa dalle parole di Bertolaso Prenotare gli esami è difficile | altro che fake news”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 9 marzo 2024) Bergamo. “Tutto vero, ditelo a”. E ancora: “che, la stessa cosa è successa a me”. Sono solo alcuni dei messaggi arrivati in redazione dopo il discusso botta e risposta tra l’assessore regionale al Welfare Guidoe la Cgil di Bergamo. La polemica Ricapitolando brevemente, l’assessore ha etichettato come “” la vicenda di B. S., lavoratrice bergamasca malata, diffusa dal sindacato e riportata in settimana dai giornali. La donna doveva fissare una mammografia, un’ecografia mammaria, un Rx torace e un’ecografia dell’addome completo. Secondo la ricostruzione della Cgil, nel tentativo dial telefono glisi è sentita rispondere che le prime date disponibili ...