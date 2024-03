Inzaghi | «Orgoglioso di questa squadra! Grandi meriti del Bologna»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 9 marzo 2024)dopo-Inter terminata sul punteggio di 0-1, su DAZN ha commentato con grande soddisfazione l’ennesimo trionfo della sua, oggi soffrendo più nel secondo tempo rispetto le altre volte. Ma resta la grande vittoria. GRANDE PROVA – Simoneanalizza così-Inter dopo la partita: «Siamo molto felici perché abbiamo onorato il compleanno del club con una vittoria che era importantissima. Manteniamo il distacco da chi ci insegue e abbiamo meritato ampiamente il vantaggio nel primo tempo. Nel secondo, invece, si è fatto vivo ildimostrando di meritare la posizione in classifica, ci hanno impensierito dimostrando di essere una grande. Prima si segnava da quinto a quinto, adesso il gol anche da terzo a terzo, per me questo è ...