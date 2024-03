Inzaghi e quel conto in sospeso A Bologna sfida il tabù dell’Inter Ultima trappola per lo scudetto | poi sarà tempo di Champions

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Sono giorni in cui sulla testa di Simonepiovono riconoscimenti. Verbali, dai colleghi internazionali come Guardiola o Henry, che fa il commentatore ma è anche il ct dell’Under 21 francese. Materiali, dato che ieri è stata ufficializzata la consegna del "Premio Bearzot", lo ritirerà il 22 aprile. Per quegli stessi giorni, il tecnico spera di poter avere anche la certezza di un tricolore da potersi appuntare sul petto per la stagione successiva. Mancano undici tappe e la prima di questo rush finale è in uno stadio nel quale non ha mai vinto da allenatore interista (al Dall’Ara passò con la Lazio inguaiando il fratello Pippo, ma è un’altra storia). Il primo anno da nerazzurro, anzi, ha perso partita e primo posto (mai più recuperato) a un passo da un possibile. Chiederà strada aloggi pomeriggio alle 18 ...