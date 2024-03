Inzaghi | «Barella bravissimo | onore! Lautaro Martinez da gestire»

Prima conferenza stampa da record della Supercoppa Italiana per Inzaghi , dopo aver vinto il trofeo per la quinta volta nella sua storia. Il commento del tecnico dopo Napoli-Inter 0-1. CONFERENZA ... (inter-news)

Non si placano le polemiche dopo Inter- Genoa e il rigore assegnato a Barella per l'intervento di Frendrup. Un errore che porterà... (calciomercato)

Bologna-Inter, Barella: "Non sono un simulatore, chiedo scusa per la reazione col Genoa": Il centrocampista nerazzurro, intervenuto nel post-partita, è voluto però tornare su un episodio del turno precedente: il rigore del provvisorio 2-0 che aveva visto la squadra di Inzaghi battere il ...sport.sky

inter, Barella: "col Genoa non volevo simulare": "Prima di tutto c'è da fare i complimenti al Bologna, il loro punteggio è strameritato. Questo è uno dei campi più difficili ...sportmediaset.mediaset

Per i nerazzurri è la vittoria consecutiva numero 13 nel 2024 (10 in Serie A). I rossoblù di Motta si provano, ma non sfondano: Per i nerazzurri è la vittoria consecutiva numero 13 nel 2024 (10 in Serie A). I rossoblù di Motta si provano, ma non sfondano ...gazzetta