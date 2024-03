Interviene per sedare una lite tra due ragazzi | prof preso a pugni da uno studente di 13 anni

(Di sabato 9 marzo 2024) AGI -per separare dueche stanno litigando, ma viene. E' accaduto a un docente di 38, nel comasco, aggredito da un alunno 13enne. L'episodio viene riportato da La Provincia di Como. Ilessore, colto di sorpresa dalla reazione del ragazzo, è finito contro un muro ed è caduto a terra, riportando un trauma alla spalla e alcune escoriazioni. E' stato soccorso da un'ambulanza e portato all'ospedale di Gravedona, non è in gravi condizioni. L'episodio è avvenuto in un piazzale davanti alla scuola, mentre alunni eessori aspettavano il pullman per partecipare a una gita. A quanto viene riferito, il ragazzo, che ha aggredito l'insegnante, ha partecipato alla gita ma arriveranno provvedimenti nei suoi confronti.

