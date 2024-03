Interruzione idrica nel prossimo fine settimana | il sindaco Mastella invita a fare scorte in anticipo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 9 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Con riferimento alladell’erogazione dell’acqua che avrà inizio venerdì 15 marzo alle ore 16.00, con una durata di circa 48 ore, e che riguarderà metà della nostra città, invito tutti i cittadini interessati ad essere pazienti, nonostante il grande sacrificio, e ad effettuare ledi acqua nei giorni precedenti al venerdì in modo da non provocare possibili problemi di anticipazione della, causati da un consumo eccessivo da parte di tutti nella giornata di venerdì”, lo dice in una nota ildi Benevento Clemente. “Ai cittadini non interessati dall’chiedo di stare attenti aun uso moderato dell’acqua in modo da evitare problemi ...