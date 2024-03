Inter | le pagelle di CM | Bisseck un gigante | ma domina anche Bastoni

L’Inter riesce ad arrivare alla sua dodicesima vittoria consecutiva. Simone Inzaghi sprona i suoi a far meglio in una gara complicata e difficile. Tuttosport come di consueto da i voti alla serata ... (inter-news)

Serie A - Bisseck di testa, all'Inter il primo tempo contro il Bologna: Con una rete nel finale di Bisseck, di testa, l'Inter chiude in vantaggio il primo tempo della trasferta Bolognese contro la formazione felsinea per 1-0, in una gara piuttosto equilibrata.torinogranata

Juve, Montero sicuro: "Inter miglior squadra del campionato": Il tecnico della Primavera bianconera: "A mio giudizio loro davanti a tutti. Il nostro obiettivo restano i playoff" ...tuttosport

LIVE - Bologna-Inter 0-0, 9': primi minuti di gioco con i rossoblu che gestiscono il pallone: 8' - Bisseck si inventa trequartista servendo Sanchez. Tocco di prima per Carlos Augusto anticipato dalla difesa. 7' - Paziente possesso palla da parte del Bologna. 4' - Lancio di Mkhitaryan fuori ...fcinternews