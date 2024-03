Inter-Juventus Primavera 2-2 | sfortuna con beffa nel finale

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 9 marzo 2024) Termina con il punteggio di 2-2, sfida valevole per la venticinquesima giornata del Campionato. Ecco quanto successo dopo il primo tempo terminato 1-1. SECONDO TEMPO – Partita letteralmente dominata dall’, che in casa non riesce però ad andare oltre al pareggio contro la. Dopo un primo tempo chiusosi sull’1-1 con tanto di numerose occasioni sprecate e una traversa, gli uomini di Chivu continuano con la loro pressione anche nella ripresa. Al 50? Owusu prova a trovare la doppietta, con Radu che gli risponde ottimamente. Poi al 69? arriva l’occasione anche per Stankovic, che sugli sviluppi di calcio d’angolo manda la palla alta con un colpo di testa. Il forcing nerazzurro trova però concretezza al 71?: altro ...