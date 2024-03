Inter-Juventus Primavera 2-2 | pagelle | Owusu MVP 8 | Cocchi da 4

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 9 marzo 2024) L’pareggia ancora, stavolta rimontata dallacon il risultato di 2-2. Enochè l’MVP per distacco, Matteorovina tutto. Ledella partita del Konami Youth Development Centre. Calligaris 6: Sul gol subito non può niente, però poco dopo salva l’con l’vento su Ngana. Sul finale viene beffato dall’inserimento di Ripani.– DIFESA Aidoo 6.5: Spinge come poche volte aveva fatto nelle ultime settimane, dà maggiore spazio a Kamate grazie alle sue sovrapposizioni. Matjaz 5.5: Si fa ammonire per un brutto fallo e poco utile a centrocampo, la sua partita è influenzata in negativo da quel momento in poi. – ...