Inter-Juventus Primavera 2-2 | il tabellino della partita della 25ª giornata

(Di sabato 9 marzo 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-2: questo ilvalida per la venticinquesimadel Campionato1. PAREGGIO CON BEFFA ? Nonostante unadominata, l’non va oltre il pareggio (2-2) contro la. Nel primo tempo una deviazione beffa Calligaris per lo 0-1, poi tante occasioni sprecate e una traversa prima del pareggio di Owusu. Sempre Owusu nella ripresa sigla il 2-1, ma nel finale arriva la beffa con il pareggio al minuto 88 di Ripani.2-2 – IL ...

L’Inter Primavera cerca la vendetta sportiva contro l’unica squadra che l’ha battuta in campionato in questa stagione. Partita con la Juventus al Konami Youth Development Centre, appuntamento alle ... (inter-news)

LIVE Primavera, Inter-Juventus 1-1: comincia la ripresa, dentro Alexiou e Quieto: Ottava giornata del girone di ritorno del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, capolista e reduce da due pareggi esterni contro Milan e Genoa, torna a giocare sul terreno di casa ospitando la ...fcinter1908

Inter, guarda che Bento: tripla parata da fenomeno: Bento Krepski, portiere dell'Atletico Paranaense che piace all'Inter, ha sfoderato una serie di parate da fuoriclasse contro il Londrina ...libero

TJ - Inter-Juventus PRIMAVERA 2-2, pareggio nel derby d'Italia, punto che fa morale per i bianconeri: 90'+5 - Finisce qui!! Buon punto, più per il morale che per la classifica, per la Juventus, che pareggia 2-2 in casa dell'Inter capolista. I bianconeri hanno dominato dal punto di vista del gioco, ma ...tuttojuve