Inter | Inzaghi ha realizzato il sogno di Conte E adesso anche Parolo diventerà un meme

(Adnkronos) – L’Inter vince 1-0 sul campo del Bologna nel match in calendario oggi per la 28esima giornata della Serie A 2023-2024. I nerazzurri si impongono con il gol di Bisseck e proseguono la ... (seriea24)

“Qualcosa di straordinario”: Inzaghi si esalta ma perde anche Arnautovic: Il tecnico dell’Inter dopo la vittoria col Bologna, la tredicesima consecutiva a quattro giorni dalla sfida Champions con l’Atletico: “All’ambiente caldo ci siamo abituati” Non solo Carlos Augusto, a ...interlive

Atletico Madrid, Simeone avvisa l'Inter: "Giocheremo fino alla morte": L'Atletico Madrid è uscito sconfitto dall'ultimo turno de La Liga contro il Cadice a pochi giorni dalla gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri ...corrieredellosport

Simone Inzaghi dopo Bologna-Inter: "Vinto contro una squadra che non perdeva in casa dal 18 agosto": SERIE A - Simone Inzaghi ovviamente felice per questa decima vittoria consecutiva della sua Inter in campionato. Soprattutto perché arrivata contro un ...eurosport