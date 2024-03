Inter inarrestabile | vince a Bologna con un gol di Bisseck e vola a più 18 dalla Juve

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) L'supera anche ile prosegue la sua corsa scudettondo a 75 punti in classifica e fermando al contempo le ambizioni dei rossoblù che volevano un più ampio margine per difendere il quarto posto: 0-1 finale al Dall'Ara, e ora la Roma può accorciare le distanze sugli emiliani, domani a Firenze. Al 9' prima occasione nerazzurra con Sanchez al termine di un'azione iniziata da Bastoni verso Carlos Augusto che passa di tacco al cileno: ma la conclusione è vanificata da Skorupski. Semprein avanti con Darmian al 15', che però non inquadra bene la porta. Per ilinvece si fa pericoloso Kristiansen in due occasioni, al 17' e al 19', entrambe senza risultato. Al 22' Skorupski anticipa Barella lanciato a gol certo, subito dopo sempre il portiere rossoblù salva su un tiro di Carlos ...