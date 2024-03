Inter | Barella | “Non volevo simulare col Genoa | ma chiedo scusa | forse ho esagerato nella reazione”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 9 marzo 2024) “Bisogna fare i complimenti al Bologna, sono veramente forti. Questo è uno dei campi più difficili su cui giocare. Abbiamo messo tutto quello che avevamo e abbiamo vinto. Non sempre si può giocare benissimo. Stiamo facendo un grande percorso e siamo felici. Siamo un gruppo importante, tutti si fanno trovare pronti. C’è una sana competizione tra di noi e questo è fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo. Avrei voluto segnare, ma l’importante è che la squadra vinca. Scudetto? Noi siamo sempre là e ci facciamo trovare pronti, per gli altri diventa sempre più difficile inseguire”. A dirlo è il centrocampista dell’, Nicolò, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 1-0 ottenuta contro il Bologna. “Atletico? Sarà una bella partita, la Champions League è la competizione più bella e vogliamo giocarla fino in fondo. Voglio aggiungere le mie ...