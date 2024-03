Inter Barella | «Genoa? Mi scuso | in quel momento ho sbagliato»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 9 marzo 2024) Le parole di Nicolò, centrocampista dell’, dopo la vittoria ottenuta dai nerazzurri contro il Bologna Nicolòha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’contro il Bologna. Di seguito le sue parole. SULLA VITTORIA – «C’è da fare i complimenti al Bologna, Una squadra veramente forte, il loro punteggio è super meritato. Uno dei campi più difficili dove venir a giocare, complimenti anche a noi. Abbiamo sofferto e ce lo siamo meritati, non sempre si può giocare bene. Siamo felici perché stiamo facendo un cammino incredibile». SUL GRUPPO – «Il gruppo è fantastico, senza invidie. Logicamente c’è la competizione in una squadra, ma la competitività è sana. Per arrivare all’obiettivo è fondamentale». LO STILE DI BISSECK – «Lui e Marcus sonoli più estrosi nel ...