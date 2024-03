(Di sabato 9 marzo 2024) Il ritorno a Bologna è amaro per Marko. L'attaccante dell'si è infortunato nel finale della gara del...

Oggi il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Bologna e Inter : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Bologna e Inter si affrontano nel match valido per la giornata della ... (calcionews24)

Una nota stonata in casa Inter nella vittoria per 1-0 contro il Bologna al Dall’Ara. Nel finale del match della ventottesima giornata di Serie A, si è fermato infatti Marko Arnautovic , entrato in ... (sportface)

Marko Arnautovic è uscito dal campo al 93? di Bologna-Inter , partita valida per la ventottesima giornata di Serie A, a causa di un infortunio . infortunio – Marko Arnautovic ha lasciato il terreno di ... (inter-news)

Il Bologna gioca, l’Inter vince: 0-1: I generosi fischi di Pairetto non premiano per nulla l’agonismo rossoblù, ma l’Inter finisce comunque schiacciata, seppur solidissima dietro. L’ingresso di Arnautovic è sottolineato dai fischi, in ...bologna.repubblica

Inter, Arnautovic si ferma di nuovo: le condizioni: Il ritorno a Bologna è amaro per Marko Arnautovic. L`attaccante dell`Inter si è infortunato nel finale della gara del Dall`Ara valida per il 28esimo turno di.calciomercato

Serie A 28ª giornata: tabellino, pagelle e assist Bologna-Inter 0-1: Bologna-Inter 0-1 – ecco tabellino e voti Gazzetta (non appena disponibili) della partita valida per la 28ª giornata di serie A 2023-24 in programma oggi. Subito dopo il tabellino trovate ...direttaradio