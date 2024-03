Insigne show in MLS | gol spettacolare dell’ex capitano del Napoli VIDEO

(Di sabato 9 marzo 2024) Continua ad incantare gli Stati Uniti Lorenzo, protagonista di un nuovo e splendido gol in maglia Toronto. Le immagini. In casaci si continua a leccare le ferite dopo quanto accaduto al Maradona la scorsa sera. Il pari fra gli azzurri ed il Torino è infatti riuscito a frenare nuovamente l’entusiasmo di una piazza tornata a sognare l’Europa dopo il bis di vittoria contro Sassuolo e Juventus, non susseguite però da un nuovo trionfo. A far quindi scalpore, il senso di impotenza mostrato da dei partenopei in crescita fino alla rete dell’1-0, seguita appunto dal crollo azzurro e dal pari siglato da Sanabria. A spiccare, quindi, il solo Khvicha Kvaratskhelia, autore di un’altra prestazione sublime 24 ore prima della risposta di colui che fu il proprietario della fascia sinistra oggi occupata dal georgiano. Arriva infatti direttamente dalla ...

Insigne's long-range rocket lifts Toronto FC past Charlotte FC in home opener: Lorenzo Insigne's spectacular long-range strike in the 80th minute gave Toronto FC a 1-0 win over Charlotte FC in its home opener Saturday. It was a trademark Insigne goal. The Italian star came off ...ca.sports.yahoo

