Ingerisce del detersivo | solo spavento per un bimbo di 7 anni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 9 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente domestico per undi 7. Il piccolo nel primo pomeriggio di venerdì, eludendo il controllo dei genitori, mentre si trovava nella sua abitazione, ha ingerito probabilmente delaccusando subito un malore. Scattato l’allarme, il piccolo è stato trasportato al San Pio di Benevento e subito ricoverato in Pediatria per essere sottoposto alle prime cure. I sanitari lo hanno tenuto sotto stretto controllo pronto ad allertare il servizio di elisoccorso per un eventuale trasferimento presso il Santobono di Napoli. Fortunatamente però dopo un periodo di osservazione durato 18 ore circa non sono emersi situazioni critiche e dunque i genitori del piccolo hanno potuto trarre un respiro di sollievo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.