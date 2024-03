Influenza B | cosa è e perché i pediatri parlano di «picco dei casi tra marzo e aprile»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 9 marzo 2024) Se l’stagionale di tipo A è oramai in calo sono in aumento in queste ultime settimane ididovuti ad un altro tipo di virus, quello B. «Questa sindromele colpisce soprattutto i bambini ed ilè atteso tra», afferma all’ANSA la presidente della Società italiana dia (Sip) Anannamaria Staiano, che però vuole evitare gli allarmismi rassicurando le famiglie. «Dopo l’A, attendiamo ora un nuovodinell’arco dei prossimi due mesi dovuto al virusle di tipo B. Si tratta di un virusle molto simile a quello di tipo A che conosciamo, dunque non c’è alcun allarme», sottolinea la ...