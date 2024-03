(Di sabato 9 marzo 2024) La Guardia di Finanza di Bologna ha concluso un'con il recupero a tassazione per oltre 11 milioni di euro suda migliaia di follower, ma in molti casi sconosciuti al

Influencer, la mannaia del fisco. Scatta l'operazione: quanto devono pagare Vacchi & CO: La Guardia di Finanza di Bologna ha concluso un'operazione con il recupero a tassazione per oltre 11 milioni di euro su Influencer da migliaia di follower, ma in molti casi sconosciuti al Fisco ...ilgiornale