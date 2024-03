Influencer evasori | tra i nomi illustri anche Gianluca Vacchi e non solo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 9 marzo 2024), maxi blitz da parte della Guardia di Finanza: tra iquello di(e non) Importanti novità quelle che arrivano direttamente dalla Guardia di Finanza di Bologna che, nelle ultime ore, ha effettuato un importante blitz. Lo stesso che ha visto come protagonisti alcunifamosi, appunto, sui social network ma che non pagavano regolarmente le tasse. Secondo quanto riportato dal quotidiano “La Stampa” la cifra dell’evasione fiscale di avvicina agli 11 milioni di euro. Tra coloro che sono stati beccati, appunto, e content creator. Blitz della Finanza sugli(Ansa Foto) Cityrumors.itTra i ...