(Di sabato 9 marzo 2024) La difesa dei due: “Sempre pagate le tasse”. In tutto nove i content creator nel mirino per i redditi non dichiarati, tra lorosette sex worker “del tutto sconosciuti al fisco”. I finanzieri: “È un mondo che si presta a questi reati”

Luis Sal attenzionato dalla GdF: “Mi tirerei uno schiaffo”: A Luis Sal si attribuiscono contestazioni relative ad una cifra di circa 2 milioni di euro. Lo youtuber ha ribadito la sua buona fede e di essere amareggiato per essere stato associato ad una vicenda ...gossipetv

“Influencer evasori per 11 milioni”: anche Vacchi e Sal sotto accusa: La difesa dei due: “Sempre pagate le tasse”. In tutto nove i content creator nel mirino per i redditi non dichiarati, tra loro anche sette sex worker “del ...repubblica

La stretta dell’Italia sugli Influencer. La Finanza conta i follower sui social a caccia dei redditi nascosti: Il numero di seguaci sulle piattaforme digitali può essere la pistola fumante di entrate copiose. Anche l’Europa impone obblighi di trasparenza al giganti ...repubblica