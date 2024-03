Influencer evasori | da Gianluca Vacchi a Luis Sal | 11 milioni non dichiarati Nel mirino della Gdf anche le sex worker di OnlyFans

Genova, l’accusa di Bassetti: “Lockdown troppo lungo e non so se ha diminuito i morti per il Covid”: «Il lockdown fu una decisione giusta per i primi due mesi del 2020. Non c'erano alternative ed eravamo il primo paese Ue ad affrontare la pandemia Covid-19, ma è stato esageratamente prolungato con ...genova.repubblica

Influencer evasori, da Gianluca Vacchi a Luis Sal: 11 milioni non dichiarati. Beccate dalla Gdf anche le sex worker di OnlyFans: Un'evasione fiscale di 11 milioni di euro complessivi da parte di Influencer e content creator scoperta dalla ... Secondo BolognaToday, fra gli evasori beccati dalle fiamme gialle ci sarebbe anche lo ...ilmessaggero

Napoli-Torino: due tifosi tentano di scavalcare. Fermati e denunciati dai carabinieri: Scavalcano nel tentativo di cambiare settore allo stadio Maradona e i carabinieri li bloccano denunciandoli dopo una colluttazione. E’ accaduto ieri sera a Fuorigrotta, durante Napoli-Torino. Un ...napoli.repubblica