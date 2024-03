Influencer con 50 milioni di follower nel mirino della Finanza di Bologna | tasse non pagate per 11 milioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 9 marzo 2024), 9 marzo 2024 - La Guardia didiha concluso un'operazione con il recupero a tassazione per oltre 11di euro, attraverso l'approfondimento di due differenti contesti operativi. Il primo ha riguardato 4, seguiti da 50diin totale. Per due di loro, completamente sconosciuti al fisco, le Fiamme Gialle hanno dovuto ricostruire i proventi ottenuti non solo attraverso pubblicazioni sui social e collaborazioni professionali avviate con aziende ("marketing") ma, anche e soprattutto, mediante l'inserimento di contenuti su popolari siti d'intrattenimento per adulti. Il secondo contesto ha invece riguardato 5 digital creator (tutti sconosciuti al fisco) ...