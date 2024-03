Inflazione pesa | le famiglie hanno perso 6 miliardi dal 2019

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) L'annulla la ripartenza dei redditi degli italiani, riportandoli - in termini reali - sotto i livelli pre-pandemia, con una perdita complessiva di oltre 6di euro rispetto al. Tra iled il 2023, in valori nominali, il reddito medio delleitaliane è passato da poco più di 38.300 euro a oltre 43.800 euro l'anno. Un salto di oltre 5.500 euro che, purtroppo, è solo virtuale, perché annullato di fatto dall'aumento dei prezzi: al netto dell', infatti, nel 2023 il reddito reale medio per famiglia è ancora 254 euro (-0,7%) inferiore a quello del. È quanto emerge da elaborazioni sui redditi dellee sull'occupazione effettuate da Cer e ufficio economico di Confesercenti sulla base dei dati Istat, a ...